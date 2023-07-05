Россия может компенсировать уход с фронта "вагнеровцев" еще большим количеством чеченцев и заключенных.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные европейской разведки.

По их оценке, уход ЧВК сильно не изменит ход войны в Украине.

Сейчас в армии РФ насчитывается примерно 15 тысяч бойцов из числа заключенных. Чечня особого усиления дать не может, так как на фронте уже 7 тысяч ее бойцов, а еще всего 2,4 тысячи проходят подготовку.

При этом чеченские боевики пока не проявляли заметной эффективности в бою.

По данным СМИ, ЧВК "Вагнер" приостановила на месяц набор наемников из-за переезда в Беларусь.

Ранее мы подробно анализировали, будут ли воевать "вагнеровцы" в Украине и что будет с наёмниками Пригожина после расформирования ЧВК.

Война в Украине идет 497-й день. Мы следим за новостями 5 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера был удар ракетой "Искандер" по Первомайску Харьковской области. Пострадали более 40 человек, среди пострадавших дети. Также вчера был целый вал сообщений о грядущем теракте на Запорожской АЭС. ВСУ сообщили о возможной подготовке провокации. Заявлялось, что на внешней кровле третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС были размещены посторонние предметы, похожие на взрывные устройства.

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