Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин встретился с Владимиром Путиным в Кремле спустя пять дней после мятежа.

Об этом сообщил спикер президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, встреча длилась три часа, в ней также участвовали командиры ЧВК, всего было 35 человек.

Как сказал Песков, наемники изложили Путину свою версию произошедшего и сказали, что "являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и готовы дальше продолжать сражаться".

Путин в свою очередь оценил действия "Вагнера" на фронте, "дал свою оценку случившегося 24 июня и предложил представителям ЧВК варианты трудоустройства".

Накануне об этой встрече писала французская газета Liberation со ссылкой на источники в западной разведке.

По данным издания, на встрече также присутствовал глава Росгвардии Виктор Золотов и глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Напомним, ранее Путин неоднократно называл мятеж Пригожина предательством, а Золотов заявил, что мятеж был инспирирован Западом.

Судя по тому, что по федеральным СМИ идут регулярно сюжеты против Пригожина оценки Путина мятежа с тех пор не изменились.

В тоже время, Путин может быть заинтересован в восстановлении контроля над наемниками "Вагнера" для того, чтобы и дальше использовать их в войне в Украине.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко заявил, что сейчас Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси.