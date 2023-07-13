Президент США Джо Байден посоветовал куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину следить за своим меню.

Такое заявление глава Белого дома сделал во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Хельсинки.

"Я бы следил за своим меню. Но кроме шуток, наверно, никто из нас точно не знает, какое будущее у Пригожина в России", – сказал Байден.

Ранее российское оппозиционное издание "Проект" со ссылкой на источники в окружении куратора ЧВК "Вагнер" сообщило, что Пригожин болен раком. По их данным, Пригожин долгое время лечился от рака, проходил терапию, но сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен".

Недавно стало известно, что Пригожин встретился с Владимиром Путиным в Кремле спустя пять дней после мятежа. Встреча длилась три часа, в ней также участвовали командиры ЧВК, всего было 35 человек.