Минобороны России заявляет, что вооружение ЧВК "Вагнер" передано российской армии.

Это две тысячи единиц техники и вооружения, среди которых сотни танков, РСЗО "Град" и "Ураган", ЗРК "Панцирь", самоходные артиллерийские установки, бронетранспортеры и другое оружие, а также более двух с половиной тысяч тонн различных боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового вооружения.

По заявлению Минобороны РФ, десятки единиц техники ни разу не применялись в бою. Также ведомство опубликовало видеоролик с переданным вооружением.

Ранее один из командиров "Вагнера" заявил, что наемников из частной военной компании Евгения Пригожина до начала августа отправили в отпуска, и сейчас готовится вывод ее сил в Беларусь.

При этом в Минобороны Беларуси заявили, что "вагнеровцы" будут "делиться опытом" с белорусской армией.

Также недавно в сети появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором может разместиться ЧВК "Вагнер". С того момента как Александр Лукашенко вступился за Пригожина и его военный мятеж был свёрнут, стала распространяться информация о перемещении ЧВК на территорию Беларуси и дальнейших сценариях возможного развития событий. Но точной информации о намерениях Пригожина и его боевиков пока нет.