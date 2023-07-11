В Беларуси готовятся к прибытию "вагнеровцев". Минобороны РБ сообщает, что наемники будут проводить занятия и делиться опытом ведения боевых действий, а также цитирует заявление Лукашенко, сделанное ранее:

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно…".

Ранее о подготовке к переезду в Беларусь рассказал один из командиров "Вагнера" "Лотос". До августа у "вагнеровцев" отпуск.

В то же время пока официально сроков прибытия "Вагнера" в Беларусь не сообщалось.

Ранее Лукашенко заявлял, что сейчас Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси.

Напомним, глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что "вагнеровцы" дошли до ядерной базы в Воронежской области во время мятежа, но не смогли попасть внутрь. Ранее Буданов также сказал, что ФСБ получила задание убить Пригожина после неудачного мятежа.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 10 июля. ВСУ за минувшую неделю продвинулись на более чем километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях. В целом с начала наступления на Южном направлении общее продвижение составило 8,6 километра. РФ, по данным Генштаба, наступает на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях. Украина - под Бахмутом, где россияне оказались "в ловушке".

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