Вагнеровцы будут "делиться опытом" с белорусской армией.

Об этом сообщает телегам-канал Минобороны Беларуси.

"По прибытии представителей ЧВК "Вагнер" и их рассредоточения на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приёмам и способам ведения боевых действий Вооруженными Силами Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

"Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться", — цитирует Минобороны Александра Лукашенко.

Отметим, что пока нет информации, что "Вагнер" уже начал переезжать в Беларусь. Лукашенко на прошлой неделе заявлял, что в РБ их пока нет.

Сами наёмники и Пригожин дают понять, что готовы продолжить воевать в Украине.

Ранее в сети появились фото полевого лагеря в Беларуси, в котором может разместиться ЧВК "Вагнер". С того момента как Лукашенко вступился за Пригожина и его военный мятеж был свёрнут, стала распространяться информация о возможном перемещении ЧВК на территорию Беларуси и дальнейших сценариях возможного развития событий. Но точной информации о намерениях Пригожина и его боевиков пока нет.