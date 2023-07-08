Польша продолжает усилять группировку на границе с Беларусью, на восток отправлены более тысячи военнослужащих и 200 единиц техники.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Свыше 1000 военных и почти 200 единиц техники из 12-й и 17-й механизированных бригад начинают движение на восток страны в рамках операции "Безопасное Подляшье". Это демонстрация нашей готовности реагировать на попытки дестабилизации у границы нашей страны", - написал он.

Такое решение Польши произошло на фоне нарастающего напряжения на границе с Беларусью после мятежа куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в РФ.

Ранее Александр Лукашенко дал понять, что Беларусь может вмешаться в войну и призвал Украину к переговорам.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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