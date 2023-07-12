Куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин болен раком, утверждает российское оппозиционное издание "Проект" со ссылкой на источники в его окружении.

По их данным, Пригожин долгое время лечился от рака, проходил терапию, но сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен".

"Это человек с вырезанным желудком и кишками!" - говорит один из его знакомых.

По месту проживания Пригожина во время обыска нашли комнату с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких и кислородным концентратором.

По данным издания, Пригожин лечился в элитной клинике "Согаз", о которой Reuters и другие СМИ рассказывали как о больнице для наемников "Вагнера". В списке VIP-клиентов клиники журналисты обнаружили некого Дмитрия Исааковича Гейлера, на имя которого у Пригожина нашли поддельный паспорт.

Знакомые Пригожина не исключают, что именно проблемы со здоровьем могли повлиять на его решение начать мятеж.

Напомним, в Беларуси готовятся к прибытию "вагнеровцев". Ранее Лукашенко заявлял, что Пригожин и "вагнеровцы" не находятся в Беларуси.

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