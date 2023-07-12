Мелитополь и Бердянск. Украинская армия продолжает наступать на двух направлениях. Вечерняя сводка Генштаба
Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 12 июля.
Сводка появилась в Фейсбуке.
Главное в вечерней сводке украинского Генштаба:
1. ВСУ продолжают наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
2. За сутки произошло 22 боестолкновения. Отражены российские атаки на следующих направлениях:
- Лиманском – в Новоселовском районе Луганской области,
- Авдеевском – в районе Авдеевки,
- Марьинском – в районе Марьинки.
3. На Волынском, Полесском, Северском, Слободском, Купянском, Бахмутском, Шахтерском, Запорожском и Херсонском направлениях обстановка остается без существенных изменений.
4. Армия РФ нанесла удары 15 дронами-камикадзе, а также 59 авиаударов, совершила 40 обстрелов из РСЗО.
5. Авиация ВСУ нанесла восемь ударов. ПВО уничтожила 11 дронов-камикадзе из 15.
Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.
Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.
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