В среду, 12 июля, Генштаб ВСУ обнародовал сводку о ситуации на фронте.

Главное из нее.

Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжают наступательные действия севернее и южнее Бахмута. На направлениях Белая Гора - Андреевка и Белая Гора - Курдюмовка был успех, Силы обороны Украины закрепляются на достигнутых рубежах.

В населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области российские оккупанты пытаются уменьшить количество абонентов украинских операторов связи. Фиксируется множество случаев изъятия российскими террористами sim-карт украинских операторов у местного населения. Иногда sim-карты оккупанты уничтожают в присутствии владельца. Некоторые извлеченные sim-карты они забирают себе и пользуются для доступа к мобильному интернету. Кроме того, из изъятых номеров российские захватчики производят рассылки пропагандистских сообщений в открытых группах под видом местных жителей.

В целом противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, там продолжаются тяжелые бои. В течение минувших суток всего произошло 29 боевых столкновений.

Война в Украине идет уже 504-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 12 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 11 июля. Вчера в Вильнюсе начался саммит НАТО. В итоговое коммюнике была включена такая формулировка: Украина получит приглашение в НАТО, когда "согласятся все союзники и будут выполнены условия". На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что пока идет война, о вступлении Украины в НАТО не может быть и речи.

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