В Бахмуте россияне оказались "в ловушке", город держат под огневым контролем Силы обороны Украины.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Работа продолжается. На Бахмутском направлении враг выбивается из позиций", - написал Сырский.

Продвижение ВСУ продолжается, говорит Сырский.

Замминистра обороны Анна Маляр уточняет, что ВСУ уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение россиян по городу.

"Это стало возможным благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - отмечает она.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть определенное продвижение ВСУ, на северном фланге ситуация остается без изменений.

Также сегодня в Генштабе сообщили, что украинские войска за минувшую неделю продвинулись более чем на километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях, освободив больше 10 квадратных километров земли.

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