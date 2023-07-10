Украинские войска за минувшую неделю продвинулись более чем на километр на Мелитопольском и Бердянском направлениях, освободив больше 10 квадратных километров земли.

Об этом сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

В целом с начала наступления на южном направлении в начале июня было освобождено 169 квадратных километров, а общее продвижение по этим направлениям составляет 8,6 километров.

Россияне наступают на Авдеевском, Марьинском, Лиманском и Купянском направлениях.

На Бахмутском направлении за неделю ВСУ освободили 4 кв. км, а общая освобожденная площадь составляет 24 кв. км.

Напомним, накануне в Минобороны сообщили, что на южном фланге Бахмутского направления есть продвижение ВСУ.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.