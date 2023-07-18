Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что добиться быстрых результатов в ходе наступления сейчас "практически невозможно".

Об этом он рассказал в интервью ВВС.

"Наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы. Мы хотели бы добиться очень быстрых результатов. Но в реальности это практически невозможно", - сказал генерал.

Он объясняет это плотной заминированностью территорий и большим количеством российских опорных пунктов.

Но он видит у ВСУ преимущество.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие солдат друг к другу - это сильная сторона нашей армии", - говорит Сырский.

Напомним, ранее Сырский сообщил, что обстановка на восточном фронте остается сложной. По его словам, на Купянском направлении, где началось масштабное наступление россиян, враг "поставил перед собой цель разгромить наши войска в районе Купянска и продолжить наступление в глубину наших боевых порядков".

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