Украинские военные за сутки продвинулись на Запорожском фронте. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

А именно - по линии Малая Токмачка - Новопокровка и Великая Новоселка - Урожайное. Украинские силы там "имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

О занятии конкретных населенных пунктов не сообщается.

Также продолжаются атаки ВСУ к югу и северу от Бахмута, где "противник оказывает мощное сопротивление".

Напомним, вчера в ВСУ сообщили, что россияне собрали под Купянском и Лиманом группировку из более чем 100 тысяч военнослужащих.

Война в Украине идет уже 510-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью Крымский мост атаковали два надводных дрона и подорвали один из автомобильных пролетов. Россия заявила о расторжении зернового соглашения. На Купянском направлении РФ пытается выйти к реке Оскол, российские войска активно наступают в районах Масютовки и Новоселовского. Под Бахмутом россияне стягивают свои резервы.

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