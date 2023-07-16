В районе Сватового и Кременной инициатива перешла на сторону России, заявил руководитель Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Особых успехов у противника нет, прорывов каких-либо нет", - сказал Власенко.

Об обострении ситуации на восточном фронте сообщила и заместитель министра обороны Анна Маляр. По ее словам, россияне два дня подряд активно наступают на Купянском направлении.

"Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамически по несколько раз в сутки", - написала Маляр.

Напомним, о наступательных действиях российских войск в направлении Купянска и Лимана сообщается ещё с середины июня.

По оценкам экспертов, россияне хотят выйти к восточному берегу Оскольского водохранилища, чтоб занять более удобную линию обороны. А южнее - по линии Кременная-Лиман выйти на левый берег Северского Донца, чтоб создать угрозу с флангов для группировки украинских войск в Белогоровке и Северске.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что Россия скапливает дополнительные силы на Лимано-Купянском направлении, которое является лидером по количеству артиллерийских обстрелов.

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