В воскресенье, 16 июля, в Украине идет 508-й день войны с Россией.

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16 июля

10:21 Сообщают о мощном взрыве в Луганске.

09:37 Ночью россияне обстреляли Краматорск.

Нанесли удар по промышленному предприятию. Повреждены производственные помещения и автомобили.

Без пострадавших.

08:59 Воздушная тревога. Угроза применения баллистических ракет.

08:54 Подробности ночной атаки по Харькову от губернатора Олега Синегубова.

Удар наносили ракеты С-300. Две взорвались в воздухе, еще две ракеты попали в землю на стадионе и в дорожное покрытие на территории Шевченковского района.

"В 4-этажном доме выбиты окна. Без пострадавших", - добавил Синегубов.

08:29 Новый удар по Запорожью этой ночью. Повреждения снова получил инфраструктурный объект, пострадал мужчина.

От взрывной волны в близлежащих постройках вылетели окна. В одном из районов Запорожья отсутствует свет.

07:20 В Харькове ночью были ракетные удары в центральной части города.

Один в Шевченковском районе Харькова – без разрушений, информации о пострадавших пока нет.

Относительно остальных ракетных ударов – работники ГСЧС обследуют территории.

"С высокой долей вероятности можно говорить о том, что по Харькову ударили ракетами С-300", - заявил мэр Игорь Терехов.

07:16 Атака девяти беспилотников на Севастополь.

Российские "власти" города заявляют о налете в районах Севастопольской бухты, Балаклавы, Херсонеса и мыса Манганари.

Всего, как сообщается, сбили два БПЛА и пять подавили силами РЭБ.

Также, как заявляется, были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде.

О прилетах не сообщается.