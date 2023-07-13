Россия скапливает дополнительные силы на Лимано-Купянском направлении, которое является лидером по количеству артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Противник там скапливает достаточно мощную группировку из Воздушно-десантных подразделений, пехотных подразделений. Это как такие главные ударные подразделения, а также как усиление - это боевой армейский резерв, территориальные войска, некоторые ЧВК небольшие типа "Ветераны" или штурмовые роты "Шторм- Z", набранные из криминала", - сообщил Череватый.

На этом направлении россияне за минувшие сутки трижды пытались штурмовать позиции ВСУ, атаки были отбиты.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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