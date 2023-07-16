Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Купянском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинские военные успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки.

На Шахтерском направлении Россия вела безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск.

Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также, нашими защитниками в течение суток уничтожены 7 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника", - говорится в сообщении.

Война в Украине идет уже 508-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 июля 2023 года в онлайне.

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