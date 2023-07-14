Украинские военные за неделю продвинулись на юг и юго-восток на Мелитопольском направлении на 1700 метров.

Об этом сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии полковник Николай Уршалович на брифинге.

Подразделения 15-й бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с ВСУ продолжают вести наступательные действия под Мелитополем.

"За отчетный период штурмовые группы бригады при поддержке танков продвинулись на 1700 м к югу и юго-востоку. Продвигаются наши подразделения в условиях плотного минирования врагом и мощного огневого воздействия. А это 213 обстрелов из РСЗО, танков и артиллерии и 6 авиаударов. Это только на протяжении недели, которая прошла", - сказал Уршалович.

В то же время россияне пытались восстановить утраченные позиции, однако успеха не добились.

Напомним, что за прошедшую неделю ВСУ продвинулись более чем на километр под Мелитополем и Бердянском.

Также мы публиковали фото разрушенной гостиницы в Бердянске, где после ракетного удара погиб российский генерал.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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