Последствия прилета в гостиницу "Дюна" в Бердянске. Фото: Telegram

В сети появились фото, как сейчас выглядит гостиница "Дюна" в Бердянске, где недавно ракетным ударом был убит российский генерал Олег Цоков.

Соответствующие снимки опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На фото можно заметить, что здание практически разрушено.

Отель "Дюна" в Бердянске

Напомним, 11 июля Цоков погиб в результате удара крылатыми ракетами по командному пункту 58-й армии РФ в Бердянске.

В сентябре 2022 года генерал уже получал ранение, но выжил. С августа 2022 года он был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Военный находился под западными санкциями.

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