В сети появились фото, как сейчас выглядит гостиница "Дюна" в Бердянске, где недавно ракетным ударом был убит российский генерал Олег Цоков.

Соответствующие снимки опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На фото можно заметить, что здание практически разрушено.

Напомним, 11 июля Цоков погиб в результате удара крылатыми ракетами по командному пункту 58-й армии РФ в Бердянске.

В сентябре 2022 года генерал уже получал ранение, но выжил. С августа 2022 года он был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Военный находился под западными санкциями.

Война в Украине идет уже 506-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 14 июля 2023 года в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги дня 13 июля. Генштаб сообщил об успехе ВСУ на Мелитопольском направлении. Продвинуться удалось восточнее Орехова на направлениях Новоданиловка - Широкая Балка и Малая Токмачка - Новопокровка. Южнее Бахмута также был частичный успех. На Купянском, Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях наступает РФ. На Лимано-Купянском направлении Россия скапливает "мощную группировку".

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