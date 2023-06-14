В российских пабликах с утра распространяется информация о сотне погибших вблизи Кременной Луганской области российских военных, которых ВСУ накрыли ударом из РСЗО HIMARS во время построения.

По данным телеграм-каналов, это произошло из-за того, что солдаты два часа ждали своего командира генерала Сухраба Ахмедова, который должен был сказать им "напутственное слово".

"Два часа люди стояли толпой на одном месте и ждали, когда командир дивизии слово свое мотивирующее молвит. Но вместо него свое слово сказали РСЗО HIMARS и артиллерия противника. На Южнодонецком направлении за несколько дней в боях пострадавших было меньше, чем от преступной глупости командира дивизии", - написал один из российских военкоров.

Информация о гибели военных пока официально не подтверждена.

Отметим, что особо активно эта история распространяется каналами, связанными с "вагнеровцами". Эти каналы особо делают упор на то, что генерал Ахмедов - чеченец.

Сухраб Ахмедов

Напомним, что в последнее время глава Чечни Рамзан Кадыров жестко критикует куратора ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. И "вагнеровцы", вполне вероятно, решили начать против главы Чечни информвойну.

Ранее мы писали о слухах по поводу гибели в Украине кузена Кадырова Адама Делимханова.