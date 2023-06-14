Сегодня стали распространяться слухи о том, что в Украине погиб депутат Госдумы РФ, ближайший соратник и двоюродный брат главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов.

Об этом сообщили украинские паблики.

По их утверждениям, депутат был убит в Приморске Запорожской области, где разведка засекла чеченский кортеж и накрыла его ракетным ударом. Всего в колонне якобы были около 200 человек, и все они погибли. Когда это произошло, не упоминалось.

В российских пабликах заявили, что Делимханов был ранен, но выжил. Например, телеканал минобороны РФ "Звезда" со ссылкой на думского журналиста Мадину Шавлохову сообщил, что Делимханов не убит, но получил ранение. Это процитировали многие российские СМИ.

На слухи быстро отреагировал Кадыров, причем с явными нотками троллинга. Он заявил, что его ближайший соратник не выходит на связь.

"Я сам не могу никак выйти на Адама Делимханова. На связь он не выходит. Прошу украинскую разведку предоставить информацию о том, по какому именно месту и по каким позициям был нанесён удар, чтобы всё-таки я смог найти моего дорогого БРАТА. Вознаграждение обещаю щедрое и очень прошу посодействовать", - написал Кадыров в телеграм-канале.

А таком же саркастическом духе высказался и командир спецподразделения "Ахмат" Апты Алаудинов. По его словам, депутат жив и находится в Чечне.

"Это все фейки. Адам Султанович живее всех живых и находится сейчас в республике - поехал к Рамзану Ахматовичу. Скажу так: там, где нас нет, нас постоянно убивают", — отметил он.

Позже он опубликовал еще один комментарий на эту тему.

"Полностью снимаю все подразделения, дислоцированные на Марьинском направлении, выезжаю в направлении места происшествия с Делимхановым Адамом Султановичем. Поступила команда от Рамзана Ахматовича Кадырова найти его там любыми путями и вывезти, чего бы это ни стоило. Новая вводная для спецназа "Ахмат", выполним и этот приказ однозначно", - написал Алаудинов.

Вскоре и в Госдуме опровергли смерть Делимханова. Депутат Дмитрий Кузнецов заявил, что он со спикером Вячеславом Володиным уже разговаривал с Делимхановым.

"Жив и здоров. Желает здоровья нам", - утверждает депутат.

Также сам Володин заверил, что общался с Делимхановым.

Отметим, что вчера Кадыров у себя в телеграм-канале публиковал видео Делимханова в Белгороде, где тот встретился с губернатором области Вячеславом Гладковым. Публикация была сделана вечером, то есть депутат, скорее всего, находился в Белгороде днем 13 июня.

Вообще судя по риторике чеченцев, депутат вряд ли погиб, иначе Кадыров и его соратники не шутили бы по этому поводу.

Напомним, Делимханов был одним из приближенных Кадырова, кто на днях вступил в спор с Евгением Пригожиным.

Несколько лет назад кузен Кадырова был замешан в скандал с нелегальными боями по смешанным единоборствам между малолетними детьми.