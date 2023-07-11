Украинские и российские источники заявляют о гибели в оккупированном Бердянске Запорожской области российского генерал-лейтенанта, заместителя командующего Южным военным округом Олега Цокова.

Об этом, в частности, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а позже информацию подтвердили российские телеграм-каналы.

По их данным, Цоков погиб в результате удара крылатыми ракетами по командному пункту 58-й армии РФ в Бердянске. Как отметил Андрющенко, ночью в городе был прилет по базе отдыха "Дюна". Возможно, именно там и был убит генерал.

В сентябре 2022 года Цоков уже получал ранение, но выжил. С августа 2022 года он был командиром 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии РФ. Военный находился под западными санкциями.

Ранее мы сообщали, что в российском Краснодаре застрелен замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий. 42-летнего Ржицкого убили во время утренней пробежки возле спорткомплекса "Олимп".

Киллер мог отслеживать маршрут бывшего командира подлодки "Краснодар" Ржицкого по приложению для бега.