В результате артобстрелов, проведенных оккупантами в районах Авдеевки и Острого Донецкой области, двое граждан погибли, а трое получили ранения.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, около 14:40 войска РФ открыли огонь по частному сектору пгт Острое в Покровском районе. В результате обстрела погиб местный житель. Трое мужчин, включая отца и сына, получили минно-взрывные травмы.

Также около 15:00 произошел обстрел города Авдеевка, в результате которого один мужчина погиб в своем доме.

Напомним, накануне в Донецкой области в результате обстрелов за сутки погибли десять мирных жителей.

Также мы писали о трагедии на ТЭС в Донецкой области, где из-за постоянных обстрелов РФ обвалилась крыша, трое людей были ранены, одна - погибшая.

Тем временем война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

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