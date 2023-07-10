Сегодня российские войска обстреляли пгт Двуречная в Харьковской области, ранение получил 64-летний мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА.

"Сегодня оккупанты обстреляли пгт Двуречная Купянского района. В результате вражеского удара пострадал 64-летний мужчина. Медики диагностировали у него осколочное касательное ранение грудной клетки. Состояние пострадавшего удовлетворительное", - сообщили в ОВА.

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