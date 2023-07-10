В ночь на понедельник, 10 июля, российские войска обстреляли Николаев.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook.

"Сегодня ночью Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по Николаеву", – говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что информация о последствиях обстрела уточняется.

Тем временем глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил в своем Telegram-канале, что прилет был по объекту инфраструктуры. По его словам, удар, предположительно, наносился ракетой "Искандер-М".

Ким добавил, что данные о последствиях обстрела уточняются.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 30 авиаударов. Зафиксировано 47 обстрелов из РСЗО.

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