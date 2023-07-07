Ночью россияне атаковали Днепропетровскую область "Шахедами". Обломки одного из дронов рухнули на автомобиль, два человека в нем погибли.

Об этом сообщил в Фейсбуке губернатор Днепропетровской области Сергей Лысак.

По данным Лысака, шесть беспилотников сбили ВСУ. Обломки одного из них упали на автомобиль, который в это время ехал по трассе. В результате погибли находившиеся в нем люди и загорелась сухая трава рядом. Спасатели пожар потушили.

Еще один БПЛА попал по частному предприятию в Криворожском районе, вызвав пожар. Пламя охватило более 100 кв.м и достигало 4-метровой высоты. Его ГСЧС-ники тоже уже укротили. Никто не пострадал.

По Никополю противник ударил из тяжелой артиллерии. Жертв нет.

В ночь на 5 июля и утром российские войска тоже атаковали "Шахедами" Днепропетровскую область. Тогда был сбит один БПЛА.

По данным ВСУ, у России сейчас остается около 200 иранских "Шахедов", при этом регулярно происходят их новые поставки дронов. Как пишут СМИ, "Шахеды" РФ скоро планирует начать производить сама - на заводе в Татарстане, в специальной экономической зоне "Алабуга".