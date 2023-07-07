Число погибших в результате ракетного обстрела Львова в ночь на 6 июля возросло до девяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Фейсбуке.

По данным МВД, 42 человека получили ранения, из них трое - это дети.

Спасательно-розыскные работы на месте падения ракеты до сих пор продолжаются.

Вчера поздно вечером сообщалось, что количество погибших во Львове после ракетного удара выросло до семи человек.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 6 июля были сбиты семь из десяти "Калибров". Ракеты, запущенные из акватории Черного моря, изначально летели в сторону Киева, но потом резко свернули на запад. Три из них разрушили подстанцию и два этажа жилого дома во Львове.

Вскоре после удара глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил о жертвах среди мирных жителей и рассказал, что самой младшей был всего 21 год, а самой старшей - 95. Они погибли в своих квартирах.

Также ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остались 150 абонентов.

Тем временем в минобороны РФ заявили, что целью ночного удара по Львову была военная академия, а также боевая техника и личный состав на ее территории.