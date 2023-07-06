Петровский район Донецка подвергся обстрелу.

Об этом сообщают местные паблики.

По их данным, в результате обстрела ранена девочка 2019 года рождения и двое мужчин 1982 и 1962 годов рождения. Один из прилетов пришелся в дом на площади Победы в Петровском районе.

На одном из видео прилета по этому району в кадр попали дети на игровой площадке. При звуке взрывов они начинают разбегаться.

Ранее мы писали, что 4 июля Донецк и Макеевка подверглись мощным обстрелам.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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