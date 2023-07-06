Увеличилось число жертв после удара по Львову. Под завалами нашли тела погибших
Количество погибших во Львове после ночного ракетного удара выросло до семи человек.
Сначала под завалами дома на улице Стрыйской было найдено тело женщины.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.
"Соболезнования родным и близким", - написал мэр Львова.
Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что под завалами найдено тело еще одной женщины. Таким образом, число погибших увеличилось до семи человек.
Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня ночью были сбиты семь из десяти "Калибров". Ракеты, запущенные из акватории Черного моря, изначально летели в сторону Киева, но потом резко свернули на запад. Три из них разрушили подстанцию и два этажа жилого дома во Львове.
Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что самой молодой жертве, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, был всего 21 год, а самой старшей - 95.
Также ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов.
Тем временем в минобороны РФ заявили, что целью ночного удара по Львову была военная академия, а также боевая техника и личный состав на ее территории.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.
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