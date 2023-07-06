Количество погибших во Львове после ночного ракетного удара выросло до семи человек.

Сначала под завалами дома на улице Стрыйской было найдено тело женщины.

Об этом сообщил мэр города Андрей Садовой в своем Telegram-канале.

"Соболезнования родным и близким", - написал мэр Львова.

Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что под завалами найдено тело еще одной женщины. Таким образом, число погибших увеличилось до семи человек.

Напомним, в Воздушных силах ВСУ сообщили, что сегодня ночью были сбиты семь из десяти "Калибров". Ракеты, запущенные из акватории Черного моря, изначально летели в сторону Киева, но потом резко свернули на запад. Три из них разрушили подстанцию и два этажа жилого дома во Львове.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что самой молодой жертве, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, был всего 21 год, а самой старшей - 95.

Также ночным ударом по Львову разрушена подстанция, без света остаются 150 абонентов.

Тем временем в минобороны РФ заявили, что целью ночного удара по Львову была военная академия, а также боевая техника и личный состав на ее территории.

Война в Украине идет 498-й день. Мы следим за новостями 6 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб сообщил об успехах ВСУ в районе Клещеевки, что южнее Бахмута. Сегодня ночью Россия атаковала Украину ракетами, поврежден многоквартирный дом во Львове и объект инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие.

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