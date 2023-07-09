Днем 9 июля россияне в очередной раз обстреляли Херсон.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Российская армия нанесла удар по жилому кварталу города около 13:00.

Из-за российских обстрелов пострадала 66-летняя женщина. У пострадавшей диагностировали сотрясение головного мозга и ранение головы. Ей оказали медицинскую помощь, жизни женщины ничего не угрожает.

Напомним, что ранее в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.

Также мы писали о том, что в Херсоне в результате утреннего артобстрела погибли два человека.

Война в Украине идет уже 501-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 9 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы писали о том, что в Украину из Турции вернулись побывавшие в плену защитники "Азовстали": Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега. После этого Москва обвинила Эрдогана в нарушении договоренностей по командирам "Азова".

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