В Херсонской области задержали 12 мужчин, которые под видом добровольческого формирования пытали граждан и совершали разбойные нападения.

Об этом сообщает МВД Украины в своем Telegram-канале.

"Одного из потерпевших преступники удерживали против воли в домовладении в поселке Станислав. Впоследствии в мужчину бросили гранаты, от чего тот получил осколочные ранения", - говорится в сообщении.

Как сообщили в МВД, у подозреваемых провели обыски и изъяли около 27 единиц разного вида оружия, более 3 500 патронов, а также средства связи, технику, записи, документы, два автомобиля и похищенное имущество.

Все подозреваемые были задержаны. Шестерых держат в следственном изоляторе, остальные шестеро находятся под круглосуточным домашним арестом.

Ранее мы рассказывали, что под Хмельницким поймали двух вооруженных грабителей из столичной банды, которые пытали людей. Еще одному преступнику удалось сбежать за границу.

А в прошлом году Служба безопасности Украины обезвредила в Харькове преступную группировку, которая под видом правоохранителей грабила горожан.