В Киевской области обезвредили двух членов жестокой банды, которая грабила и пытала людей. Их задержали под Хмельницким. Одному из них удалось сбежать за границу.

Об этом сообщает в воскресенье, 21 мая, полиция Киевской области на своей странице в Facebook.

По данным правоохранителей, группировка из трех человек совершила серию нападений на хозяев частных домов в Бучанском и Броварском районах.

Так, в Ирпене бандиты ворвались в дом 70-летнего мужчины, стали беспощадно избивать, угрожать и требовать денег. Получив обещанное, они ушли.

А в селе Красиловка преступники совершили нападение на семью предпринимателя. Ворвавшись в дом, они наносили удары владельцу дома, угрожали отрезать уши, затем облили горючим и угрожали поджечь. После этого семья отдала все сбережения.

Главарь банды - 29-летний житель Киева, который находился в розыске за бандитизм и угон транспорта.

Двух членов банды задержали в Хмельницкой области, перед тем, как они готовились совершить очередное нападение. Третий сумел уйти за границу. В ходе обысков полицейские изъяли автоматы, гранаты, наручники, пластиковые хомуты, отмычки.

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве вооруженные разбойники проникли в дом, связали супругов и забрали больше миллиона гривен.

А во Львовской области правоохранители разоблачили разбойную группировку, которая жестоко нападала на людей и пытала их. Им грозит до 15 лет лишения свободы.