Государственного бюро расследований (ГБР) разоблачило правоохранителей из Винницкой, Ровенской и Черниговской областей, которые до потери сознания избивали задержанных, душили их и заставляли становиться на колени.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР во вторник, 11 января.

В Винницкой области полицейские избили несовершеннолетнего до потери сознания. Инцидент произошел в июле 2021 года. Тогда один из правоохранителей приехал в село Ольгополь для проведения обыска в рамках уголовного производства по незаконной рубке леса. Местные жители не увидели соответствующего документа от судьи и решили не пускать полицейского в свой дом.

При этом несовершеннолетний родственник снимал все видео телефона, а впоследствии это квалифицировали как "угрозу работнику правоохранительного органа" и задержали парня.

"Лейтенант полиции, проводивший задержание, достоверно знал, что юноша является несовершеннолетним. А задержание несовершеннолетних возможно только при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Следователь надел на юношу наручники и с сообщниками поставил парня на колени и бил его до потери сознания", - рассказали в ГБР.

После этого молодого человека доставили в отделение полиции, где он пробыл около 17 часов. По решению прокурора Винницкой областной прокуратуры задержанного освободили.

О подозрении сообщили следователю Гайсинского райуправления полиции в Винницкой области. Сейчас В ГБР устанавливают сообщников, которые причастны к избиению парня.

В Ровенской области сообщили о подозрении инспектору взвода Управления патрульной полиции, который избил задержанного 8 мая 2020 года.

В ГБР установили, что в мае 2020-го патрульные задержали пьяного мужчину, который нарушал общественный порядок на территории ж/д вокзала. Он отказался поехать с полицейскими на признание и начал нецензурно высказываться в адрес правоохранителей.

Тогда инспектор взвода несколько раз ударил мужчину ногой, повалил на землю и прижал коленом к земле, надавив около шеи. Также патрульный бил задержанного головой об асфальт и ладонями по лицу. После чего он отвез его на железнодорожные пути, там снял наручники и оставил без оказания медицинской помощи.

По решению суда правоохранителя отстранили от должности.

В Черниговской области произошел инцидент в январе 2020 года. Тогда во время дежурства двое полицейских на служебном авто преследовали водителя скутера, который ехал без регистрационного номера. Когда тот сбавил скорость один из, правоохранителей, без предупреждения и требования остановиться, подбежал к нему и ударил кулаком в плечо.

Мужчина пытался покинуть место происшествия, но полицейский залез на скутер и уже во время движения продолжал избивать и душить мужчину. Далее водитель упал и потерял сознание, при этом полицейский продолжил его избивать. Свидетелями чрезвычайного инцидента стали несколько прохожих.

После избиения водитель скутера попал в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и в результате получил инвалидность.

При этом, как добавили в ГБР, полицейские предложили пострадавшему оплатить его лечение, чтобы тот не подавал заявление, однако не выполнили свое обещание.

Все фигуранты уголовных производств подозреваются в превышении служебных полномочий, сопровождавшихся насилием и угрозой применения насилия, болезненными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, действиями, а у следователь Гайсинского райуправления - в заведомо незаконном задержании (ч. 1 ст. 2 статьи 365, ч. 1 статьи 371 УК Украины).

За совершенные преступления полицейским грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Ранее мы рассказывали, как в Виннице полицейский избил мужчину за отказ быть понятым. Тот умер в больнице, не приходя в сознание.

Также сообщали, что в Киеве патрульный избил прохожего, применив слезоточивый газ. Ему сообщили о подозрении.