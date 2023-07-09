За прошлые сутки в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли десять местных жителей, девять из которых – в Лимане.

Об этом сообщает глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в своем телеграм-канале.

"За 8 июля россияне убили 10 жителей Донбасса: девять в Лимане и один в Авдеевке. Еще 13 человек за сутки получили ранения", - написал Кириленко.

Он также добавил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, вчера российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области при помощи РСЗО. Помимо погибших и раненых, повреждения также были нанесены дому и магазину.

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