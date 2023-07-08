Российские войска нанесли удар по Лиману Донецкой области при помощи РСЗО. В результате обстрела по частному сектору погибли не менее 6 человек, а еще 5 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграм.

Повреждения также были нанесены дому и магазину.

Полиция находится на месте происшествия и проводит расследование. Парамедики предоставляют пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Кириленко отмечает, что "российские террористы продолжают бить по гражданскому населению Донбасса". Все их преступления тщательно документируются, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, сегодня РФ обстреляла из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковской области, в Волчанске ранен мужчина.

Также мы писали, как в Кривом Роге после обстрела повреждено сельхозпредприятие, пострадал 26-летний мужчина.

Тем временем война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. США объявили о новом пакете военной помощи Украине, в который входят кассетные боеприпасы. Генштаб сообщил о "частичном успехе" в районе Клещеевки (южнее Бахмута), но село еще под контролем противника. РФ наступает на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

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