В результате российского обстрела в Херсоне пострадал мирный житель. Об этом сообщает Херсонская ОВА в телеграм.

Пострадавшего с ранением живота госпитализировали в медучреждение. В больнице ему оказывают необходимую помощь.

Напомним, 6 июля Россия совершила 84 обстрела Херсонской области, два человека погибли, еще 10 (из них – один ребенок) получили ранения.

Ранее мы писали, что в Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с РФ.

Война в Украине идет уже 502-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 10 июля 2023 года в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги дня 9 июля. Основная наступательная активность россиян проявляется во-первых на направлении Северска и Купянска - в районах Берестового, Новоселовского и Стельмаховки, а также Веселого. Продолжаются атаки под Авдеевкой и Марьинкой. На времьевском выступе россияне контратакуют в районе Благодатного

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