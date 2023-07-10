В Сумской области объявили эвакуацию населения из пятикилометровой зоны, граничащей с РФ. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

По словам председателя Сумской ОВА Владимира Артюха, это решение давно назрело из-за постоянных обстрелов.

"После тщательного анализа оперативной обстановки на приграничье Сумской области принято решение о проведении эвакуации местных жителей населенных пунктов области, которые находятся в пятикилометровой приграничной зоне", - говорится в сообщении.

За последний месяц 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных общинах области, сообщают в ОВА.

Напомним, ранее в ВСУ призвали жителей Сумской области эвакуироваться из-за постоянных обстрелов РФ.

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