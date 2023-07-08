В Донецкой области на тепловой электростанции, которую неоднократно обстреливали россияне, упала крыша цеха - по меньшей мере один человек погиб.

Об этом сообщает Минэнерго и прокуратура области в Facebook.

По данным Минэнерго, упала крыша котлотурбинного цеха ТЭС, из-за чего персонал аварийно отключил энергоблоки. На месте обрушения производится разбор завалов. Причины инцидента устанавливаются.

По состоянию на сейчас известно, что один человек погиб, двое - считаются пропавшими без вести, трое получили травмы и отправлены в больницу.

Прокуратура области также обнародовала подробности. Уточняется, что кровля и несколько этажей объекта в Курахово обвалились около 23:10. Из-за разрушения металлически-бетонных конструкций под завалами оказались люди.

Во время поисково-спасательных работ обнаружили тело 46-летней сотрудницы.

В больницу доставлены трое работников ночной смены в возрасте от 43 до 58 лет с открытой черепно-мозговой травмой, переломами ребер и ушибами. Также медицинская помощь оказывается женщине, которая находится в предынфарктном состоянии.

По предварительным данным, крыша обвалилась в результате прошлых атак России на это предприятие. Сейчас проверяется факт допуска работников к работе в аварийных условиях.

Напомним, в мае россияне несколько часов подряд обстреливали объект генерации в Донецкой области. В середине мая ДТЭК также сообщал о повреждении украинской ТЭС в результате российского обстрела.

Война в Украине идет уже 500-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 8 июля 2023 года в своем онлайне.