Убитого российского капитана, запускавшего "Калибры" по Украине, могли отследить по приложению для бега
Киллер мог отслеживать маршрут бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого по приложению для бега.
Об этом сообщают российские СМИ.
Ржицкий постоянно выкладывал в сеть свои забеги и почти всегда бегал по одному и тому же маршруту. Так что киллеру не составило труда спланировать убийство.
Также по данным издания, подозреваемый в убийстве попал на камеры наблюдения, и сотрудникам полиции по всему региону уже разослали его ориентировку.
Разыскивается мужчина средних лет в голубой кепке.
Ранее в РФ заявили, что основной версией убийства стал заказ украинских спецслужб. ГУР Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве Ржицкого, не комментируя информацию о своей причастности к нему.
Напомним, в мае в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился известный российский писатель, поддерживающий войну в Украине, Захар Прилепин.
А 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва погиб один из самых известных российских военкоров, известный под псевдонимом Владлен Татарский.
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