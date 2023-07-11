Киллер мог отслеживать маршрут бывшего командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого по приложению для бега.

Об этом сообщают российские СМИ.

Ржицкий постоянно выкладывал в сеть свои забеги и почти всегда бегал по одному и тому же маршруту. Так что киллеру не составило труда спланировать убийство.

Также по данным издания, подозреваемый в убийстве попал на камеры наблюдения, и сотрудникам полиции по всему региону уже разослали его ориентировку.

Разыскивается мужчина средних лет в голубой кепке.

Ранее в РФ заявили, что основной версией убийства стал заказ украинских спецслужб. ГУР Минобороны Украины опубликовало новость об убийстве Ржицкого, не комментируя информацию о своей причастности к нему.

Напомним, в мае в Нижнем Новгороде взорвали автомобиль, в котором находился известный российский писатель, поддерживающий войну в Украине, Захар Прилепин.

А 2 апреля в кафе Санкт-Петербурга в результате взрыва погиб один из самых известных российских военкоров, известный под псевдонимом Владлен Татарский.

Война в Украине идет уже 503-й день. Мы следим за новостями и ключевыми событиями 11 июля 2023 года в своем онлайне.