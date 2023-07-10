В российском Краснодаре застрелен замначальника отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий.

Как сообщают российские издания, 42-летнего Ржицкого застрелили во время утренней пробежки возле спорткомплекса "Олимп".

По предварительным данным, в мужчину выпустили несколько пуль - они попали в спину и грудь. После этого Ржицкий скончался на месте. Сам стрелявший сбежал.

Как пишет российское издание Mash, на данный момент основная версия убийства - заказ из Украины, который мог осуществить как украинский диверсант, так и нанятый на месте киллер.

Издание также приводит фото досье убитого на сайте "Миротворец". Ранее Ржицкий был командиром подлодки "Краснодар".

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