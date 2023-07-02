В городе Приморско-Ахтарск Краснодарского края РФ прогремел мощный взрыв. По предварительным данным, он произошел вследствие попытки ударить ракетой по складу топлива на близлежащем военном аэродроме.

Об этом сообщает в воскресенье, 2 июля, российский Telegram-канал Mash.

Как утверждает паблик, ракету сбила система ПВО. Сам аэродром располагается в 200 метрах от эпицентра взрыва.

Также Mash публикует видео, на котором видны последствия возможной атаки. На кадрах можно заметить огромную воронку в поле после взрыва. Кроме того, показаны и записи очевидцев. Люди снимали из окон домов, как вдалеке поднимается высокий столб дыма.

Вскоре после появления сообщений пабликов губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев из прокомментировал в своем Telegram-канале.

"По ситуации в Приморско-Ахтарском районе. На постоянной связи с главой муниципалитета. Жертв и пострадавших нет. По предварительной информации, жилые дома и объекты инфраструктуры не повреждены", — написал он.

По словам Кондратьева, сейчас выясняются причины произошедшего.

Напомним, в конце мая в России сообщали об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае.

А недавно в Краснодаре заявили о пожаре на нефтебазе.

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