В Краснодарском крае России упал в поле неизвестный беспилотник. Во время осмотра он взорвался.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным паблика, дрон был обнаружен утром в воскресенье, 28 мая, в Красноармейском районе края недалеко от станицы Полевая.

"Спустя час, когда на место обнаружения беспилотника уже начали съезжаться сотрудники полиции и спецслужб дрон взорвался", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате взрыва пострадавших нет.

Напомним, сегодня в России сообщали об атаке беспилотников на Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Заявлялось, что все беспилотники были сбиты, обломки упали на территории завода, но инфраструктура предприятия не пострадала.

А 26 мая власти Краснодара заявили о взрыве в центре города. По их данным, были повреждены кровля и окна здания на Морской улице, пострадавших нет. В местных пабликах писали об атаке двух беспилотников, как минимум один из которых был сбит.

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