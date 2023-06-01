В Хмельницкой пограничной академии нашли тело курсанта второго курса, несшего службу в наряде и покончившего с собой. Парень оставил предсмертную записку и выстрелил себе в голову.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

Хмельницкие правоохранители открыли уголовное производство по факту самоубийства 19-летнего курсанта-пограничника из Хмельницкой области и устанавливают все обстоятельства происшествия.

"Сегодня, 1 июня, около 05:00 часов в полицию поступило сообщение о том, что в помещении учебного корпуса совершил самоубийство путем выстрела в голову курсант 2-го курса Национальной академии Государственной пограничной службы Украины, который нес службу в посуточном наряде. По данным фактом открыто уголовное производство по ч. 115 Уголовного кодекса Украины с примечанием самоубийство", - говорится в сообщении.

По информации полицейских, парень оставил предсмертное сообщение. Полиция устанавливает мотивы такого поступка и все обстоятельства.

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