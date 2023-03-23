Появились подробности самоубийства курсанта во Львове, который, как сообщалось, 19 марта застрелился в наряде. По словам родителей, сын жаловался на давление со стороны командира.

Родители погибшего, Светлана и Олег Гульчуки рассказали о трагедии "Суспильному".

Их сын Дмитрий учился на втором курсе, был "домашним" и поступил в университет внутренних дел сам, потому что хотел стать стражем порядка.

Перед самоубийством он написал маме сообщение следующего содержания:

"Мама, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала...".

Мать погибшего рассказала журналистам, что сначала сын был в восторге от того, что его приняли на учебу. "Сам поступил, мы ничем не помогали, потому что он избрал эту профессию, хотел стать полицейским", но затем стал жаловаться родителям на давление командира и руководства вуза и даже хотел бросать обучение.

"Зашел старшина - он рассказывал - и говорит: "Что-то у меня сегодня плохое настроение, ну давайте отжимайтесь все!" - рассказал отец погибшего Олег Гульчук.

Родители уверены, что перед смертью курсант написал предсмертную записку и оставил ее у себя.

Отметим, что о том, что причиной стали конфликты с руководством, которые якобы описаны в предсмертной записке, которая "исчезла", сообщали изначально анонимно курсанты ВУЗа.

"Кто-то видел заголовок, первые строки: вы мне угрожали, вы достигли своего. И расписал все, как было, все фамилии, но эта записка исчезла. А теперь говорят, что записки не было. Записка была!" – говорит мама Дмитрия.

Во Львовском университете внутренних дел было начато служебное расследование. От исполнения обязанностей отстранили декана факультета №3 Степана Гнатюка, сообщает "Суспильне". Также материалы переданы в ГБР.

Расследование ведется по двум статьям - "самоубийство" (ст.115) и "доведение до самоубийства" (ст.120 УК).

Ранее мы также сообщали, что в учебном центре "Десна" под Черниговом погибли четверо украинских военных. Органы ГБР начали служебное расследование.

Также мы писали, что в Житомире избившему солдата офицеру сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий.