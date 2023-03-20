Во Львове курсант второго курса Львовского государственного университета внутренних дел совершил самоубийство. Возможной причиной называют конфликт с руководством университета.

Об этом сообщило сообщество украинских курсантов в своем Instagram.

Как сообщается, он застрелился из АКС-74У, находясь в наряде.

Со ссылкой на анонимное сообщение курсантов говорится, что причиной стали конфликты с руководством. Якобы они были описаны в предсмертной записке, которая "исчезла".

"Причиной данного случая курсанты указывают на угрозы декана факультета в сторону курсанта. Гнатюк (фамилия декана - Ред.) угрожал, что до конца выпуска (более полутора лет) курсант будет находиться на казарме и без увольнений. Следует отметить, что именно в этот наряд накануне молодого человека поставил именно Гнатюк", - пишут в сообществе.

В телеграм-канал пишут, что совершивший самоубийство парень 2004 года рождения. По данным пабликов, он выстрелил из автомата Калашникова себе в голову во время дежурства и скончался по дороге в больницу.

По данным Zaxid.net, застрелившийся курсант учился на 2-м курсе университета на факультете №3. Там готовят специалистов для подразделений превентивной полиции. Парень был родом из Ровенской области, ему было 18 лет.

Коллектив университета на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным, близким и друзьям погибшего.

"Грустим вместе с вами и разделяем вашу боль", - говорится в сообщении.

Обстоятельства гибели курсанта второго курса выясняют правоохранители, открыто уголовное производство и проводится служебное расследование.

Напомним, вчера сообщалось, что в учебном центре "Десна" под Черниговом погибли четверо украинских военных. Причины и обстоятельства чрезвычайного происшествия устанавливаются. Органы ГБР начали служебное расследование.

Также мы писали, что в Житомире избившему солдата офицеру сообщили о подозрении по факту превышения служебных полномочий.