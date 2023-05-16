В одном из отелей Одессы обнаружен труп военнослужащего, который погиб при загадочных обстоятельствах. Он найден повешенным на дверной ручке при помощи поясного ремня.

Об этом "Стране" сообщили источники в полиции.

В полицейском протоколе говорится, что это самоубийство.

К моменту смерти военный снимал номер уже несколько дней - с 9 мая.

В номере были найдены 20 патронов калибра 5,45, а под диваном была обнаружена жестяная банка из-под кока-колы с "серым веществом неизвестного происхождения".

Боец числился в одной из воинских частей Одессы, стрелком в десантно-штурмовой роте.

Ранее мы писали, что в Николаеве оправдал солдата, который в состоянии алкогольного опьянения, расстрелял командира танкового батальона. Солдат свою вину признал и согласился с материалами следствия, и выразил сожаление из-за произошедшего.

Также мы сообщали, что ГБР начало расследовать издевательства над служащим в части Нацгвардии в Ивано-Франковской области и установило другие эпизоды. Открыто уголовное производство по факту превышения военным должностным лицом власти или служебных полномочий.