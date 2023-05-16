В Запорожье произошел конфликт между военными и неизвестными людьми. Последние открыли стрельбу, а затем нанесли одному военному ножевые ранения.

Об этом сообщает местная полиция.

Конфликт произошел на остановке возле рынка. Причины его неизвестны.

В результате мужчины открыли стрельбу из охотничьего и автоматического оружия, подрались и нанесли ножевые ранения военному. После чего скрылись с места происшествия на автомобилях.

Раненного военного доставили в больницу.

А вскоре задержали и двоих подозреваемых 1976 и 2001 годов рождения. Их уже арестовали. Им грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, как в Запорожье мужчина гулял по городу с гранатами. Он пошел в магазин, прихватив с собой боевые гранаты. Полицейским при задержании он заявил, что просто с гулял с боеприпасами. Ему грозит семь лет тюрьмы.

Напомним, недавно прямо в офисе общественной организации "Запорожье" взорвался трофейный боеприпасс, был ранен волонтёр Виталий Беседин. У него осколочное поражение тела, в том числе перелом левой конечности, потеря крови. В настоящее время он находится на сложной операции.