В польском городе Легница мужчина с ножом напал на троих украинок, одна из них погибла. Об этом сообщает издание LCA Facty.

По данным издания, злоумышленник проник в дом на улице Струга, 30, в ночь с 15 на 16 апреля, где жили украинки, чтобы ограбить их.

Нападающий нанёс смертельные ранения ножом в область груди и шеи 37-летней женщине. Её 14-летнюю дочь с колото-резаной раной груди госпитализировали в больницу в Легнице, она находится в тяжелом состоянии. Другая пострадавшая украинка получила ранения рук.

Следователи и полицейские быстро начали расследование и задержали подозреваемого мужчину, Виктора Р., который был найден в кустах около здания и был весь в крови. При обыске у него нашли нож с кровью.

Виктор Р. уже имел проблемы с законом и ранее был судим за преступления против собственности. Сейчас ему будет предъявлено обвинение в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьему потерпевшему.

Напомним, ранее в Польше задержали украинских мошенников, обещавших жителям прифронтового Донбасса эвакуацию за деньги.

По данным опроса, почти половина украинских беженцев в Польше не планируют возвращаться в Украину.