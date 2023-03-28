На Кипре суд дал шесть месяцев заключения украинке, которая в августе напала с ножом на группу проживающих на острове россиян.

Об этом пишут российские СМИ.

Сообщается, что украинка "полностью признала свою вину в совершении нападения".

По данным следствия, вечером 22 августа она подошла к группе из 20 человек, которые праздновали день флага России и стала угрожать им ножом.

На видео, распространенных в социальных сетях, видно, как нападавшая держит в руках нож и, шатаясь, идет к небольшой группе людей, которые собрались с флагами РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше украинец с пьяным иностранцем напали с ножом на украинок. Одна девушка скончалась.

Также мы писали, как в Германии мужчина с ножом напал на пассажиров поезда.

Война в Украине продолжается уже 398-й день. Мы следим за новостями 28 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 397-го дня войны. Под сильным обстрелом был Славянск, там погибли два человека, еще более 30 получили ранения. Под Бахмут приехал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, он заявил, что продолжается наиболее интенсивная фаза боев за город. Арахамия заявил, что размещение Россией ядерного оружия в Беларуси станет "вызовом, чтобы призвать еще больше людей в армию".

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